La Roma cerca un terzino sinistro sul mercato. Ieri pomeriggio contatto diretto con il Torino per Antonio Barreca. Monchi l'ha chiesto ufficialmente al club granata, ricevendo una risposta secca: 18 milioni di euro è la richiesta, per quella cifra il giocatore può partire. È la base di una trattativa destinata a proseguire, perché Monchi ha messo Barreca in prima fila per il ruolo vacante dopo la cessione di Mario Rui al Napoli e l'infortunio di Emerson Palmieri. Serve un titolare, un nome di prima fascia. Barreca è in pole, ma non è l'unico nome valutato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a Monchi è stato offerto Kolarov del Manchester City, dai costi proibitivi. Dalla Spagna, poi, rimbalza la notizia di un interessamento per José Luis Gayà, da sempre nel giro delle nazionali giovanili, che il Valencia sarebbe disposto a cedere dopo l'esplosione di Antonio Latorre.