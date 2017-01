La Roma continua a programmare il futuro. Con qualche tentativo per il presente non andato a buon fine: negli ultimi contatti avuti con il Sassuolo, infatti, c'è stata occasione per il nuovo ds giallorosso Ricky Massara di chiedere informazioni su Gregoire Defrel. Per la Roma, sarebbe una prima scelta vista la capacità di fare l'ala e la prima punta all'occorrenza; ma il Sassuolo ha ripetuto il suo no alle proposte per il francese, intoccabile fino al prossimo giugno.



Ma i giallorossi ne hanno approfittato per avvicinarsi a definire il ritorno a Trigoria di Lorenzo Pellegrini. Perché il centrocampista classe '96 è legato alla Roma da una clausola di riacquisto - quella che in Spagna chiamano recompra - da 10 milioni di euro valida per giugno. Il Sassuolo non ha voluto anticiparla; ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Roma ha già comunicato di voler prenotare Pellegrini per la prossima estate così da evitare inserimenti pericolosi, visti gli accostamenti al Milan e soprattutto alla Juventus per uno dei centrocampisti italiani più promettenti.