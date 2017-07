Il mercato della Roma, in questo afoso metà luglio, si scalda ed entro sabato potrebbe regalare tre acquisti a Di Francesco. Il più vicino risponde al nome di Cenzig Under, il turco classe ‘97 (domani compie 20 anni) che ha stregato prima Massara e poi Monchi e che sarà pagato una cifra non indifferente: 13 milioni, bonus compresi, scrive Leggo. Una scommessa pesante per l’esterno mancino dell’Istanbul Basaksehir, cercato pure dal City e paragonato a Dybala, che a Roma guadagnerà 1,2 milioni a salire per 5 anni. Domani Under svolgerà le visite mediche, poi partirà in tournée con i suoi nuovi compagni. E in America dovrebbero essere presenti pure Defrel e Nastasic.