Oggi pomeriggio le porte di Trigoria si sono aperte ai tifosi, che hanno potuto assistere a un’amichevole tra la prima squadra e la Primavera. La Roma ha infatti approfittato della pausa delle Nazionali per organizzare una partitella di allenamento, alla quale hanno assistito circa 150 tifosi. Una grande opportunità per i sostenitori giallorossi per riuscire a vedere da vicino Totti, De Rossi, Paredes, Fazio e tanti altri. Una sfida che ha anche permesso ai giovani della Primavera di mettersi in luce di fronte a Spalletti, tra i quali anche il terzino classe 1997 Eros De Santis, aggregato alla prima squadra.