La Roma ha emesso il bollettino medico sulle condizioni di Gregoire Defrel e Diego Perotti dopo gli esami di rito. Pessime notizie per Eusebio Di Francesco, che dovrà reinventare il reparto offensivo nel big match con il Milan. Gli esami hanno messo in evidenza per Perotti la presenza di un edema post-distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra, per Defrel la presenza di una lesione muscolo/fasciale di I grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Gli atleti hanno già intrapreso le cure del caso che proseguiranno nei prossimi giorni.

Un mese di stop per Defrel, Perotti dovrebbe rientrare dopo la sosta.