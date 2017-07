Ora è ufficiale:è un nuovo giocatore della. Il club di provenienza, l'‏ ha ufficializzato la cessione del giovane attaccante al club giallorosso, che si trasferisce a titolo definitivo per 15 milioni di euro, con il 20% alla squadra turca per la futura rivendita. Classe '97, autore di 9 gol in stagione, a cui vanno aggiunti 6 assist, sarà un nuovo rinforzo per la squadra di Eusebio Di Francesco.- Soprannominato in patria il 'Nuovo Dybala', piaceva anche al Manchester City, che lo avrebbe girato in prestito in Bundesliga. La Roma, invece, lo terrà con sé e punterà subito su di lui, con Monchi che è riuscito a convincere il giovane talento turco.