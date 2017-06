. Dopo essersi liberato dal Sassuolo ed essere arrivato, questo pomeriggio, al centro sportivo di Trigoria, il tecnico abruzzese ha firmato un contratto biennale,. "Sono molto felice di essere tornato a Roma ad allenare una squadra che ha sempre rappresentato molto per me", le prime parole di Di Francesco. "Ringrazio il presidente Pallotta e i dirigenti per questa opportunità. Metterò tutto il mio impegno per far sì che questa squadra ottenga i risultati che merita".. L'emozione è tanta, ho incontrato tanta gente che c'era e tanta gente nuova mi ha accolto con grande affetto. A parte la struttura è quasi tutto nuovo, ho notato tanta innovazione e voglia di diventare grandi. È chiaro come la società stia facendo le cose per poter arrivare al top a livello europeo. Il progetto della Roma parte anzitutto dagli uomini. In primis mi hanno colpito i dirigenti che mi hanno voluto a tutti i costi a Roma, il desiderio di voler fare qualcosa di importante e il desiderio di costruire una squadra che sappia divertire.. A me piace tantissimo parlare di questo argomento. Ritengo che sia un uomo di grande competenza. Conosce il calcio non solo a livello nazionale ma a livello europeo, sarà di grande sostegno per la mia crescita personale.. Essendo la Roma una squadra che predilige attaccare, spesso avrà la necessità di coprire tanto campo alle spalle e in tal senso ritengo che sia un calciatore dalle caratteristiche importanti. Come sistema di gioco ho quasi sempre giocato con il 4-3-3. Preferisco la difesa a quattro, quella a tre l'ho adottata solo per necessità. Per poter crescere, ogni allenatore deve saper trasmettere la propria filosofia e il modo di allenare. Per me la difesa a quattro è alla base di questa Roma. Voglio dire poche parole ai miei tifosi, non dico nuovi perché già lo sono stati in passato: attorno alla squadra voglio creare tanto entusiasmo e credo che loro siano fondamentali per questo".Questo, invece, il primo commento del presidente James Pallotta: "Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Roma,. ll nostro nuovo direttore sportivo Monchi ha scelto Eusebio di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che sia la decisione giusta per la Roma".