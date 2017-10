Sosta benedetta per la Roma, che durante le due settimane di pausa del campionato avrà modo di recuperare diversi calciatori infortunati, da Perotti a De Rossi, passando per Strootman e Pellegrini. Oggi il club del presidente James Pallotta ha diffuso un comunicato sulle condizioni del centrocampista olandese: "Nella giornata odierna Kevin Strootman è stato sottoposto ad un controllo clinico-strumentale che ha confermato i postumi post-contusivi nella porzione anatomica compresa tra muscolo quadricipite e muscoli adduttori della gamba sinistra con evidenza di una estesa quota di ematoma muscolo-fasciale. L'atleta ha già cominciato le cure del caso e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno". L'ex PSV dovrebbe svolgere un programma personalizzato per qualche giorno, prima di rientrare con la squadra. Probabile il suo recupero per la sfida col Napoli alla ripresa del campionato.



PELLEGRINI OUT 10 GIORNI - Queste, invece, le condizioni di Pellegrini: "Nella giornata odierna Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a controlli clinico/strumentali che hanno confermato la presenza di una quota di edema post/distrattivo nel muscolo Soleo Destro. L'atleta ha già cominciato le cure del caso con prognosi ad oggi di circa 7-10 giorni". Pellegrini salterà la gara col Napoli e rimane in dubbio anche per la sfida col Chelsea in Champions League.