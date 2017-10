Brutte notizie per la Roma, a tre giorni dalla sfida col Napoli. Un big match per cui Eusebio Di Francesco non avrà a disposizione Stephan El Shaarawy, rientrato malconcio dagli impegni con la Nazionale. Il Faraone ha avuto un problema muscolare, come comunicato dal club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale, che lo terrà con ogni probabilità fuori anche per la sfida col Chelsea di Champions League.



IL COMUNICATO - "Nella giornata odierna Stephan El Shaarawy, di ritorno dagli impegni con la nazionale italiana, è stato sottoposto a controlli clinico-strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una quota di edema muscolare nell'adduttore lungo di destra. L'atleta continua il percorso riabilitativo impostato: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno".