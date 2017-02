Diego Perotti si era fermato nel corso della partita di Coppa Italia vinta in extremis contro il Cesena dalla Roma. L'esterno giallorosso aveva lasciato il campo per un problema muscolare e nella giornata di oggi gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una piccola lesione che lo costringerà ai box per circa 10 giorni. Nessuna lesione, invece per il difensore brasiliano Juan Jesus, anche lui uscito nel corso della sfida contro il Cesena.



Ecco il comunicato ufficiale di Perotti:

Nella giornata odierna Diego Perotti è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una quota di edema nel muscolo bicipite femorale della coscia destra.Perotti, schierato titolare nella partita de mercoledì sera contro il Cesena, è stato costretto a lasciare il posto a Edin Dzeko al 21’ minuto di gioco. Il calciatore continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.



Questo quello di Juan Jesus:

Nella giornata odierna Juan Jesus è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari. ​Jesus, che ha giocato il primo tempo della sfida contro il Cesena lasciando il posto a Nainggolan nell’intervallo, proseguirà nel percorso atletico impostato.