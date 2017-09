La Roma non l'aveva ancora confermata, nonostante i numerosi leak che ci sono stati nel corso dell'estate, ma ora è arrivata anche l'ufficialità. Il club giallorosso ha presentato ufficialmente la terza divisa (foto sito ufficiale) per la stagione 2017/18 che sarà nera camouflage in pieno stile Nike.



Ecco il comunicato:

AS Roma e Nike sono liete di presentare la nuova terza divisa per il 2017-18.

Maglia, pantaloncini e calzettoni sono di colore marrone scuro, mentre i dettagli sono in arancione acceso.

Caratterizzata da uno stile originale ed accattivante, la nuova divisa si avvale dell'avanzatissima tecnologia Aeroswift che offre il meglio in termini di vestibilità, comfort e performance.

Sui lati della maglia corre una striscia che si espande quando l’atleta è in movimento lasciando intravedere sprazzi di arancione, garantendo il massimo della ventilazione e una maggiore libertà di azione.

Nella parte inferiore del retro della maglia è presente la scritta “AS ROMA” impressa nella trama del tessuto.

I numeri dei giocatori sono di color arancione, realizzati con una trama a puntini che riprende quella degli inserti lungo le maniche

I pantaloncini sono dello stesso colore della maglia, con dettagli arancione così come le calze, che hanno lo Swoosh e la scritta “AS Roma” sulla parte frontale.