Ora è ufficiale:. Questo il comunicato della società giallorossa: "L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con il Sassuolo FC il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo di Gregoire Defrel,. L’accordo prevede inoltre il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 3 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi". L’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 2022.- “Per me significa tanto poter giocare con la Roma, significa fare parte di un gruppo fortissimo, di una squadra tra le migliori d’Italia. Sono quindi molto contento di essere qui e ora darà tutto per questa squadra", ha dichiarato l'attaccante francese.- "Sono molto felice di avere finalmente Defrel nella nostra squadra" le parole del ds giallorosso Monchi. "Gregoire era per noi una priorità poiché rappresenta pienamente il profilo di attaccante che cercavamo: può ricoprire tre ruoli differenti, è rapido, gioca per la squadra, fornisce profondità ed ha uno spiccato senso per il gol".