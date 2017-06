Colpo a sorpresa della. Il direttore sportivo Monchi ha infatti chiuso per il, difensore centrale messicano classe '88. Moreno arriva dal PSV perdi euro e ha firmato un contratto fino al 2021. "Sono molto felice di arrivare alla Roma - le sue prime parole - , per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo". Di questo acquisto ha parlato anche Monchi: "Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando".Nato a Culiacán, città nota negli ultimi anni per la guerra tra i narcos,che nel 2005 vinse il Mondiale Under 17. Di quella squadra facevano parte anche Gio Dos Santos, ex Barcellona ora ai Los Angeles Galaxy, e Carlos Vela, con un passato all'Arsenal e ora alla Real Socediad. Difensore centrale molto forte fisicamente, a tratti irruento (per informazioni chiedere a Shaw del Manchester United), ianche se rispetto al difensore transitato da Verona è meno leader. Sulle palle inattive è un valore aggiunto: