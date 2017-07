Grande soddisfazione da parte del centrocampista belga, come testimoniano le parole riportate dal sito ufficiale giallorosso: "Ho dimostrato quello che ho sempre voluto. Sono contento di continuare insieme".Così il presidente: "Siamo felici che Radja si sia impegnato con noi a lungo termine nella fase più importante della sua carriera. Nell’ultima stagione si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti del mondo e non è stata una sorpresa che il suo nome sia stato accostato a quello di alcuni dei più grandi club europei. Ma non c’è mai stata la possibilità che andasse altrove, ama la Roma e noi siamo felici di averlo qui".Dopo il tanto atteso rinnovo,ha parlato a Roma Tv: ""Sono felice dove sto, spostarmi a 29 anni da un'altra parte per fare un'esperienza di qualche anno sinceramente non era una cosa che avevo in mente. Sono felice, soprattutto dell'accordo che abbiamo trovaot insieme e del fatto che possiamo continuare insieme"."Spero di ritrovare lo stadio dell'ultima partita. Abbiamo bisogno di una spunta e credo che come in tutte le altre squadre si può fare meglio con una bella bolgia dietro. Una volta che tornerà la la bolgia vera di Roma, credo che diventerà difficile per tante squadre portarci via dei punti".