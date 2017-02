"Famo sto stadio? E famolo!". Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, nella sua e-news settimanale accoglie l'appello di Luciano Spalletti sul nuovo stadio della Roma, bloccato dalla Giunta grillina. "Al netto del tifo, Spalletti ha lanciato un appello alla realizzazione degli stadi di proprietà, proprio nella settimana in cui la Roma vede incomprensibilmente allontanarsi il proprio progetto urbanistico. Non è solo un fatto economico per il territorio (posti di lavoro e indotto), ma soprattutto un fattore di crescita e competitività per tutto il mondo sportivo italiano. Se si dice no a tutto, come accade in qualche città, si blocca il futuro. Si bloccano gli investimenti".