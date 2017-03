Il primo degli atti che si attendevano è arrivato: la Roma, tramite la Eurnova (società che ha presentato il progetto dello Stadio di Tor di Valle) ha richiesto alla Regione la «sospensione dei lavori della Conferenza di Servizi per un termine non inferiore» a 30 giorni. Domani, quindi, nella seduta che avrebbe dovuto essere quella conclusiva, si celebrerà un ennesimo rinvio: la Regione, a meno di clamorose novità dell'ultimo secondo - scrive Il Tempo -, concederà la sospensione che non ha un limite temporale se non quello minimo.