La Roma cerca un rinforzo sulla corsia di destra. Con Karsdorp, Florenzi e Bruno Peres out, Eusebio Di Francesco si trova già in emergenza. Come scrive Sport, i giallorossi, sul mercato, hanno messo nel mirino Douglas, laterale brasiliano del Barcellona per il quale Monchi è pronto a pagare l'intero ingaggio. Sul classe '90 c'è anche il Benfica.