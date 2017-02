La Roma tiene d'occhio i suoi migliori giovani di proprietà in circolazione. Tra questi, il terzino classe '96 Moustapha Seck spedito al Carpi in prestito secco per non perderlo, viste le richieste di Atalanta e altri club i Serie A. Ci sarà un osservatore giallorosso a monitorarlo in B durante questa esperienza formativa.