La Roma sta programmando una cessione a gennaio nel reparto arretrato. L'obiettivo numero uno è provare a cedere in Premier League il centrale arrivato in estate dall'Inter, Juan Jesus. Al momento, tuttavia, il brasiliano non ha grosse pretendenti che, al contrario, abbondano per Manolas e Rudiger. La Roma sta provando a chiudere due acquisti in entrata (Rincon e un esterno d'attacco), ma per farlo dovrà prima di tutto cedere. E se arrivasse l'offerta irrinunciabile uno fra Manolas e Rudiger potrebbe anche dire addio a gennaio.