Pronti-via e la Roma va subito in vantaggio. A segno il turco Cengiz Under, stimolato già ieri in conferenza da Di Francesco e promosso titolare dopo le ultime due prestazioni positive. Il gol è arrivato dopo soli 43 secondi: è il più veloce in Serie A per i giallorossi negli ultimi sei anni. Nel gennaio 2012 fu infatti Totti a colpire il Cesena: allo storico capitano di secondi gliene bastarono 30 per far esplodere la gioia dei propri tifosi.