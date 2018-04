L'attaccante della Roma Cengiz Under ha parlato a Sporx il giorno dopo il clamoroso 3-0 al Barcellona che ha proiettato i giallorossi nelle semifinali di Champions League: "E' il giorno più bello della mia vita. Sono felicissimo, questa gara è indescrivibile. Spero che riusciremo a raggiungere lo stesso risultato in semifinale per arrivare in finale. Guardo i video di Messi da quando ho 10 anni. Giocare una gara con lui in campo è stato indescrivibile, sono davvero felice per questa vittoria".