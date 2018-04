A Sky Sport, dopo la gara contro la Lazio, parla l'attaccante della Roma, Cengiz Under. Queste le sue parole: "Non abbiamo iniziato male la gara, abbiamo fatto di tutto per vincere la gara, cercheremo di fare bene nella prossima. Poca qualità? Non credo che si tratti della qualità, l’abbiamo fatta vedere anche contro il Barcellona. Oggi abbiamo avuto più occasioni di loro".