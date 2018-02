Tra gli affari saltati all’ultimo minuto, uno riguarda indirettamente anche la Roma, perché Daniele Verde, in prestito all’Hellas Verona, è stato ad un passo dal trasferirsi al Siviglia. Infatti per l’esterno sinistro – scrive il Corriere della Sera – era arrivata un’offerta di Montella, il quale aveva in mente di inserirlo nella squadra B per poi portarlo gradualmente in prima squadra. Questo ha fatto saltare la trattativa, causando il no di Verde che non ha accettato la prospettiva di giocare nella seconda squadra del Siviglia.