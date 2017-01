La buona notizia per Luciano Spalletti arriva da Thomas Vermaelen: nell'allenamento odierno, il difensore belga ha lavorato in gruppo. Hanno però lavorato a parte Kevin Strootman e Antonio Rudiger: differenziato programmato, anche se l'olandese preoccupa più del tedesco per ragioni di calendario. Mentre il difensore è squalificato, la presenza del centrocampista è necessaria in vista di Udine, anche a causa dello stop del Giudice Sportivo a Daniele De Rossi.