La Roma si avvicina alla sfida contro il Napoli con tanti dubbi di formazione. Eusebio Di Francesco continua a fare i conti con un'infermeria che non si svuota. Ancora out Defrel ed Emerson Palmieri a cui si è aggiunto Stephan El Shaarawy tornato infortunato dalla Nazionale e non senza polemiche.



Niente di grave per De Rossi che sarà della gara mentre restano in dubbio sia Pellegrini che Strootman (entrambi con affaticamento muscolare) mentre sono da valutare le condizioni di Schick e Perotti entrambi verso il rientro.