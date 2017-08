"Un disastro", questo l'aggettivo usato da Di Francesco per commentare il 4-1 in amichevole subito dal Celta Vigo. La Roma vista in Spagna è una squadra che ha bisogno di lavorare ancora tanto, in attesa che il mercato possa dare una concreta mano. Per questo oggi Baldissoni e Monchi hanno avuto un vertice di mercato a Trigoria: l'argomento del giorno sono stati l'affare Mahrez e la ricerca di un difensore.



MAHREZ - La Roma si è spinta fino al suo massimo per Mahrez: offerta da 35 milioni. Cifra che è molto importante per una società dalla disponibilità economica della Roma e che farebbe dell'algerino il giocatore più pagato della storia giallorossa insieme a Batistuta. Per questo Monchi non ha intenzione di spingersi oltre e ha lanciato l'ultimatum al Leicester con scadenza alla mezzanotte del 15 agosto. La Roma resta fiduciosa nella chiusura dell'affare, facendo leva soprattutto sulla volontà del giocatore e del suo procuratore, determinati a fare di tutto perché l'affare vada in porto. Il giallorosso infatti è considerato un passo in avanti importante per Mahrez, che farà pressione affinché il Leicester abbassi le proprie richieste quel tanto che basta per trovare il punto d'incontro con la Roma.



IL DIFENSORE - Monchi e Baldissoni hanno parlato anche del difensore, lacuna non ancora colmata dopo la partenza di Rudiger. Questo pre-campionato ha mostrato più di qualche limite nella difesa giallorossa: Di Francesco vuole una difesa alta, che sia in grado di tenere la squadra corta e che gestisca il pallone fin dalle retrovie. Fino a qui né Fazio né Juan Jesus hanno convinto: i due hanno giocato insieme in tre occasioni (contro Tottenham, Juve e Celta Vigo) e spesso hanno deluso. Per questo si andrà alla ricerca di un difensore rapido e forte fisicamente, capace di gestire una difesa alta. Un giocatore con le caratteristiche di Manolas, altro sicuro titolare del ruolo. La bocciatura quindi pesa su Fazio e Jesus, che ha giocato da titolare tutte le partite della preseason (tranne quella contro il Siviglia) mentre Moreno è ritenuto una semplice alternativa nel ruolo. La ricerca parte adesso su un vero e proprio titolare, che dia nuovo equilibrio alla Roma di Di Francesco.