Per la prima volta quindi comincia a muoversi su un binario parallelo il desiderio, condiviso tra le istituzioni e le tifoserie di Roma e Lazio, di risolvere il problema barriere all'interno delle curve dello stadio Olimpico. Un punto di incontro registrato grazie all’azione concreta dal Ministro dello Sport Lotti, che domani accoglierà al Viminale il dg giallorosso Mauro Baldissoni e il presidente biancoceleste Lotito per illustrare il piano studiato per la rimozione delle vetrate divisorie ancora presenti all'interno dei settori popolari dell'impianto capitolino.



Tra oggi e domani - scrive Il Tempo - il Viminale prenderà una decisione definitiva sull'orario del doppio derby di Coppa Italia in programma tra marzo e aprile. Nonostante la rigida attenzione mostrata in passato da questura e prefettura, entrambe le gare si giocheranno con molta probabilità nel consueto orario serale, paletto imposto anche dalla Rai nei precedenti accordi stipulati con la Lega Calcio