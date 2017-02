La Roma torna in campo alle 19 per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, allo Stadio Olimpico contro il Villarreal: all'andata la squadra di Spalletti ha vinto 4-0 in territorio spagnolo, quindi quella di stasera dovrebbe trattarsi di una formalità, ma comunque da non sottovalutare. La partita disputata in Spagna all’Estadio de la Cerámica è stata dominata dalla Roma: per i giallorossi un poker, l’ennesimo di questa stagione, ai Sottomarini Gialli, con Dzeko sugli scudi, in testa alla classifica cannonieri di Europa League. La qualificazione agli ottavi di finale è praticamente ipotecata, ma non bisognerà ugualmente abbassare la guardia: l'allenatore giallorosso farà sicuramente riposare qualche giocatore, visto che nel weekend prossimo ci sarà la sfida di San Siro contro l'Inter. La squadra guidata da Fran Escribá, reduce dal successo esterno nella Liga per 0-1 contro la Real Sociedad, proverà a salvare la faccia, prima di affrontare il Real Madrid nel fine settimana.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma : Alisson ; Manolas , Vermaelen , Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, De Rossi, Mario Rui; Perotti , El Shaarawy ; Totti .



Villarreal : Andres Fernandez , Rukavina , Alvaro , Bonera , José Angel , R. Soriano, Rodrigo Hernandez , B. Soriano, Cheryshev , Soldado , Borré .