Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla di Alessandro Florenzi e Lorenzo Insigne, suoi pupilli e protagonisti nella sfida di sabato tra Napoli e Roma: "All'epoca qualcuno pensava che Florenzi non potesse essere in grado di giocare nella Roma: sono stato io a volerlo riprendere dopo l'esperienza al Crotone. Nonostante l'infortunio ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori. Insigne ho avuto modo di allenarlo per più tempo, mi ha dato grandi soddisfazioni. Per la gara penso che sia il Napoli ad essere favorito. A fare la differenza saranno le giocate dei singoli".