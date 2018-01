La trattativa non è ancora chiusa, e forse non si chiuderà a gennaio. La Roma tuttavia ha fatto già i conti e se dovesse cedere Nainggolan in Cina avrà un tesoretto da reinvestire sul mercato. I nomi individuati per far dimenticare Radja ai tifosi sono due: Hakim Ziyech e Lucas Torreira. Il marocchino dell'Ajax andrebbe a colmare il grande vuoto lasciato da Salah; l'uruguaiano della Samp si prenderebbe la regia nel 4-3-3 di Di Francesco.