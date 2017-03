Alessio Romagnoli, difensore del Milan e della Nazionale, da Coverciano ritorna sul tribolato post partita con la Juventus del 10 marzo: "Scudetti staccati dopo la gara con la Juventus non ce ne sono, non è successo niente di quello che è stato scritto. Abbiamo fatto la doccia e siamo venuti via".



SALTA IL CLOSING? AMEN - Il classe 1995 rossonero dice la sua anche sulla travagliata trattativa per la cessione del Milan: "Sul closing c'è un po' di disordine ma sono cose loro. Noi puntiamo all'Europa e a cercare di vincere piu' partite possibili. Se si farà, si farà, se non si farà amen".