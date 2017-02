Se la retroguardia del Milan sta destando qualche perplessità in più rispetto ad inizio stagione, la causa è da collegare principalmente all’assenza di Alessio Romagnoli, il quale non ha ancora trovato continuità di prestazioni in questo primo scorcio del 2017. L’ex difensore di Roma e Sampdoria, tuttavia, è sulla via del recupero, oggi si è rivisto a Milanello e secondo SkySport è pronto a ritornare ad allenarsi definitivamente con il gruppo: è molto probabile, tuttavia, che Montella faccia ancora a meno di Romagnoli nel prossimo match contro il Chievo, per poi averlo a pieno regime la settimana successiva, quando i rossoneri saranno ospiti della Juve a Torino.