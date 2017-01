Domani a Udine è nuovamente la sua occasione. Stephan El Shaarawy avrà una maglia da titolare, non per scelta tecnica ma per mancanza di alternative. Con Salah in Coppa d'Africa, Perotti infortunato e senza nemmeno Iturbe ormai al Torino, l'ex rossonero rimane l'unica alternativa sugli esterni per Spalletti che domani, quando guarderà verso la panchina, oltre a Francesco Totti, troverà solo i visi speranzosi dei ragazzi della Primavera.



Non la condizione ideale per il Faraone che rende meglio quando è circondato dalla fiducia di tecnico e società. Lo scorso anno, quando è arrivato nella sessione invernale di mercato, è partito titolare e ha giocato con continuità risolvendo non poche grane al tecnico toscano e rimettendo la Roma in carreggiata dopo il disastroso lascito di Garcia. In questa stagione il suo rendimento non è stato indimenticabile. Dopo l'infortunio, la partita in cui sembrava tornato per essere un protagonista è stata Roma-Chievo. Il migliore in campo con tanto di gol su punizione. Poi Stephan è tornato ad attendere il suo turno in panchina e domani toccherà nuovamente a lui.



Dovrà farsi trovare pronto e non perdere l'occasione per dimostrare il suo lavoro. Alla Roma serve il suo contributo.