In mezzo a tutti quei ragazzini, Eusebio Di Francesco pare Peter Pan tra i bimbi sperduti. E vi dirò, se poi lo guardi bene, gli somiglia anche un po': magro, il ciuffo, lo sguardo curioso. Un Peter Pan adulto, certamente. Un po' come il Robin Williams di “Hook – Capitan Uncino”, gran ben film nel quale il capo dei pirati era interpretato da Dustin Hoffman. A proposito: chi sarebbe a Trigoria l'uomo giusto per interpretare Uncino? Il casting lo lascio a voi (e mi aspetto risposte, poi a tirare le somme ci penso io) e io torno a Peter Pan. I pochi tifosi presenti al raduno, il mercato, le cessioni eccellenti, il ritiro con tutti quei ragazzini della Primavera. Non si può certo dire che l'avventura di DiFra sia iniziata tra rulli di tamburi. E poi quell'irritante diffidenza, quel sopracciglio alzato di parte della piazza: “Sì bravo, ma non ha lo spessore...”. “Sì bravo, ma in uno spogliatoio importante...”.

Sentenze sommarie che puntano all'idea dell'inadeguatezza. Allora diamo una mano a chi è duro di memoria. Allegri, quando lo sceglie il Milan dove allena? E Spalletti quando arriva alla Roma la prima volta? E Sarri? Vogliamo parlare di Sarri? Oppure arriviamo ad Antonio Conte? E non mi sembrano esempi qualsiasi. Impazzisco quando qualcuno mi dice: “Ma sai, non mi pare che abbia la personalità di Spalletti...”. Ah no? Allora provaci te a convincere una manciata di bimbi sperduti che possono giocarsela in serie A e, addirittura, conquistare l'Europa. Lui, Peter Pan, l'ha fatto a Sassuolo. Politano, Pellegrini, Lirola, Adjapong, Sensi, Ricci, e i chi più chi meno ventenni delle precedenti stagioni, non diventano una squadra tosta, forte e spettacolare perchè ci ha svolazzato sopra Trilly spargendo polvere magica. E' merito di DiFra, semmai. E' lui che è entrato nelle loro teste, mostrando sì, capacità da leader e personalità. E' lui che li ha convinti che si poteva fare. E la forza delle idee, unite a personalità e quel tocco di saggezza, a volte fa miracoli. Non bisogna mai dimenticare che sono le idee a cambiare la storia dell'uomo. E Di Fra ne ha da vendere, lo ha dimostrato. Fidatevi di lui dunque o, perlomeno, aspettate a giudicare perchè, come disse una volta Roberto Mancini: “Nel calcio non è difficile capire chi sia più forte tra due squadre alla vigilia. Poi però, c'è la partita...”.

Paolo Franci