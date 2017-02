Vince e convince la Roma. Quattro gol al Torino - due nei primi venti minuti - dopo la lezione di calcio imposta al Villarreal all'ex Madrigal.

Comincia con il passo giusto il periodo terribile della Roma, con due vittorie confortanti sia dal punto di vista del gioco, sia chiaramente dai risultati. Ed è proprio questo il pensiero fisso di Luciano Spalletti, l'ossessione della vittoria. Un lavoro mentale su una squadra tristemente debole nelle partite decisive. La prova, ennesima, c'è stata allo Stadium, dove - anche per demerito del tecnico - i giallorossi hanno sbagliato la partita. Imparare dai propri errori è segno di intelligenza e lungimiranza e Dzeko e compagni sembrano averlo fatto.



Il tecnico toscano ha lamentato a ragione un roster poco profondo, proprio alla luce di questo periodo in cui si deciderà larga parte della stagione romanista. Se il campionato è un obiettivo quasi impossibile in termini di vittoria finale, ma determinante in chiave secondo posto, la vittoria di giovedì scorso permette ai giallorossi di gestire la gara di ritorno lasciando spazio alle seconde linee. Potranno tirare il fiato quelli che stanno spendendo molto giocando praticamente tutte le partite. Non ci sarà Dzeko, al suo posto Totti, magari si riposeranno Nainggolan e Dzeko sostituiti da Paredes e Gerson, così come Mario Rui potrebbe prendere il posto di Peres e Juan Jesus e Vermaelen partire titolari al posto di Manolas e Fazio, oltre che Alisson in porta al posto di Szczesny.



Bisognerà gestire le forze perchè poi ci sarà l'Inter a Milano in campionato, il derby di andata di coppa Italia contro la Lazio, il Napoli all'Olimipico e via dicendo. Non si può sbagliare e qui torna il lavoro mentale di Spalletti e la sua ossessione della vittoria. Necessaria, indispensabile per vincere qualcosa. Che siano tutti ossessionati dunque...