La Roma ha spazzato via anche la Sampdoria, confermandosi impenetrabile in difesa e ritrovando il miglior Dzeko. Non se ne era mai andato un sensazionale Radja Nainggolan, sempre più uomo ovunque di una squadra che in questo avvio di 2017 appare veramente matura e pronta per il grande salto. Il tabellone di Coppa Italia ora sorride alla Roma, con il Cesena che ha fatto fuori un Sassuolo in crollo verticale e che sbarcherà all'Olimpico per un quarto di finale in apparenza dal pronostico chiuso, anche a causa della folle formula di una competizione che continua ad agevolare le big a discapito delle formazioni meno quotate. Il quarto di finale è in programma a inizio febbraio, l'eventuale semifinale si snoderà tra marzo e aprile.

E' quella forbice temporale che Luciano Spalletti ha indicato come "critica" in ottica mercato. La Roma, in questo momento, sta reggendo tutto sommato bene alle tante assenze. Ma la rosa è corta e ha bisogno almeno di due giocatori pronti tra centrocampo e attacco. Il tecnico ha parlato chiaro, non può aspettare degli "apprendisti". Servono calciatori dall'inserimento immediato in organico, capaci di affrontare le problematiche di un impegno che il club giallorosso spera possa essere triplo il più a lungo possibile. Adesso la palla passa alla società, a un mercato che dovrà essere ultimato senza grandi disponibilità economiche ma con l'urgenza dei momenti cruciali.

Dice bene, Spalletti, quando chiede elementi utilizzabili da subito. Sugli apprendisti rimane solamente una domanda. Che fine ha fatto quel Gerson dimenticato per 3 mesi e mezzo, gettato in pasto ai leoni allo Stadium e ora nuovamente sparito?