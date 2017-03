Paradossalmente, se c'era una partita da perdere era proprio questa. Sì, è vero, un derby ha un valore speciale per gli equilibri in città e per lo sfottò che condiziona il post partita. Ma quella contro la Lazio non è una partita senza appello. La Roma sta attraversando un periodo di fuoco con partite ogni tre giorni e tutte di elevata complessità. Tutte che valgono un obiettivo importante.



Da Roma-Fiorentina del 7 febbraio a Roma Sassuolo del 19 marzo gli uomini di Spalletti sono impegnati in cammino che deciderà, con ogni probabilità, la stagione: 12 partite in 40 giorni. In campionato, finora, la Roma non ha mai sbagliato, vincendo a San Siro e allungando di 3 punti sul Napoli (-5) che sabato verrà in visita all'Olimpico. In Europa League Dzeko e compagni hanno stregato l'ex Madrigal imponendosi in maniera netta e convincente su una delle squadra più temute di questa competizione europea, perdendo di misura all'Olimpico in un match in cui per gli spagnoli sarebbe servita l'impresa.



A tre giorni dalla prestazione di San Siro, ci può stare una prestazione come quella di ieri, in cui Simone Inzaghi ha avuto l'intelligenza e la capacità di chiudere tutti gli spazi ai giallorossi neutralizzando le fonti di maggior pericolo romaniste.



Una sconfitta che brucia, ma che non pregiudica ancora nulla. Vincere fuori casa con 3 gol di scarto senza incassarne nessuno non è cosa facile, ma nemmeno impossibile.

Ci vorrà la migliore Roma, ma è inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta.

Si parla spesso di "ambiente romano" dove la capacità di entusiasmarsi rapidamente è compensata da un'altrettanto veloce caduta negli inferi della depressione: non deve essere questo il caso.

La Roma di Spalletti sta facendo bene, il Napoli deve essere il prossimo obiettivo eliminando nella maniera più rapida e indolore possibile le tossine del derby per ripensarci tra un mese. Un mese decisivo per le sorti giallorosse. C'è tempo e modo per ribaltare il risultato, questa squadra ce la può fare.