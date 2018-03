Chi cercava risposte sul rapporto tra Di Francesco e la squadra le ha avute al San Paolo, stropicciandosi gli occhi di fronte agli. Sì, gli Incredibili. Perché quello che è successo sabato a Napoli si fa fatica a circoscriverlo in una spiegazione razionale e logica.E invece gli Incredibili hanno tirato fuori una serata nella quale l'alternanza tra il duro lavoro di vanga e quello di falcetto s'è trasformata in un capolavoro di resistenza, tattica, astuzia, capacità di essere al posto giusto nel momento giusto. Strano è il pallone: pronti via e in meno di mezz'ora due gol al Napoli con tre tiri in porta. E pensare che il problema dei problemi di questa Roma era proprio nell'incapacità di tradurre in gol le occasioni, anche poche a volte, create in partita..- che ultimamente s'era vista raramente dalle parti di. E ancora, sì, l'allenatore. Il criticatissimo. Ha preparato per i suoi un mix di umiltà - quella che purtroppo non ha chi gli paga lo stipendio così alacremente impegnato nella disfida delle antenne -, ferocia tattica, dedizione alla causa e convinzione.E' entrato nelle teste dei giocatori e li ha convinti che si poteva fare. E loro l'hanno fatto.Un'impresa forse resa più semplice dall'atteggiamento di chi l'umiltà sembra averla perduta. Sì,incapace di fiutare il pericolo durante la gara e, ancor prima, molto poco umile nel paragonare i suoi all'diche negli anni '70 cambiò il modo di giocare al calcio. E' vero, il Napoli non è stato fortunato contro la Roma che a sua volta ha ballato il tango con la buona sorte, soprattutto nell'episodio del pari. Ma i numeri - Sarri dice che “” - spesso nascondono la verità e ciò che s'è consumato sul campo.Ora però guai a illudersi che la Roma sia guarita e tutto si sia risolto di incanto. Io resto convinto che partite come questa facciano storia a sé, producendo stimoli non replicabili. E non è un caso che la miglior Roma della stagione si sia vista contro ile contro il, due squadroni. Però non vi è dubbio sulle qualità del tecnico, anche se lui per primo sa quantodifficile snidarlo senza pazienza e gli ingredienti giusti.