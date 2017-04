Chissà come si sentirà Simone Inzaghi. Finito sulla panchina della Lazio quasi per caso, quando già aveva le valigie pronte per Salerno, il tecnico biancoceleste ha incartato il derby a Spalletti come nei due precedenti di Coppa Italia, mettendo in campo i suoi uomini con lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito degli altri due match. Eppure di fronte a lui il tecnico toscano non è mai riuscito a trovare una contromossa valida per ovviare alla situazione di stallo. Lo stesso identico copione con una Roma in bambola surclassata dalla Lazio. I biancocelesti hanno triturato il centrocampo romanista. Biglia è sembrato un alieno e Milinkovic-Savic una macina schiacciasassi.



La Roma è rimasta a guardare. Di fronte al muro laziale, i giallorossi non hanno mai trovato un'alternativa a dribbling inutili e stucchevoli e a pseudo-pallonetti per cercare Dzeko, totalmente annientato da De Vrij e soci. Non è bastato nemmeno un rigore regalato a svegliare la Roma dal suo torpore, gli uomini di Spalletti hanno continuato a passeggiare per il campo perdendo la testa nel finale con l'espulsione di Rüdiger e De Rossi e Strootman a rischio prova tv.



Senza carattere e senza idee, la squadra giallorossa raccoglie quello che ha seminato tutto l'anno. Gli undici in campo - quasi sempre gli stessi - sono ormai allo strenuo delle forze: Nainggolan è irriconoscibile, Fazio fa più fatica del solito, Salah gira a vuoto. Chissà, magari contro la Juventus rivedremo Gerson esterno alto...



E' una Roma allo sbando quella che rischia di buttare all'aria il secondo posto e tornare nel limbo dell'insicurezza: preliminari di Champions che vogliono dire nessuna certezza sul futuro e quindi sul mercato. L'ennesima paralisi di una squadra il cui futuro è sempre più circondato dalla nebbia. "Il secondo posto è la strada verso il Paradiso", aveva detto Spalletti. Più facile che ormai la Roma finisca in Purgatorio.