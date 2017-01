Lo ha detto Spalletti, mai visto così entusiasta dei comportamenti dei suoi. “Una squadra cazzutissima”, le parole del tecnico toscano a fine gara: "Al di là della vittoria meritatissima, vorrei esaltare quello che hanno fatto i ragazzi. Li ho spesso criticati su alcuni aspetti come il carattere e la personalità ma questa partita l’hanno vinta grazie a queste caratteristiche".



Se il buongiorno si vede dal mattino, quella della Roma è una partenza, in questo 2017, promettente. A Marassi, contro il Genoa che ha messo alle corde mezza Serie A sul suo campo, si è vista una squadra compatta, sempre concentrata e capace di dettare i ritmi della partita. Il risultato non parla chiaro, l'1-0 sta stretto a De Rossi e compagni. Perin, prima di uscire in lacrime, ha fatto un miracolo su Dzeko, il bosniaco nella ripresa ha colpito un palo sul cross di Nainggolan. Proprio il belga ha avuto in paio di occasioni che non è riuscito a concretizzare.



La buona notizia è che la difesa non ha preso gol e ha lavorato bene con Bruno Peres attento a mantenere coperta la retroguardia. A sottolineare l'importanza del pacchetto difensivo ci ha pensato anche Kevin Strootman, uno che normalmente non si lascia andare a complimenti immeritati: "I difensori stanno facendo benissimo, Juan Jesus ha fatto una grande partita, anche Fazio e Rüdiger, sono tutti molto importanti per noi. Possiamo rischiare di più a centrocampo se sappiamo di poter contare sulla difesa".



A questo la Roma ha capito qual è la strada da percorrere. Bisognerà vedere se riuscirà a mantenerla e se non sarà troppo tardi.