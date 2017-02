Ronald De Boer, fratello dell'ex allenatore dell'Inter, Frank, ha parlato ai microfoni della BBC dell'esperienza all'Inter: "Frank sta aspettando aprile per prendere in considerazione tutte le ipotesi di una nuova panchina, deciderà in quel periodo. Dall'esperienza con l'Inter ha imparato una lezione: si è insediato a sole due settimane dall'inizio del campionato, non aveva il tempo di preparare la squadra. Ha imparato che bisogna svolgere una buona pre-season per conoscere al meglio i calciatori. Non potrebbe mai diventare l'allenatore dei Rangers in questo momento, è fuori dubbio. Frank ha una buona filosofia, la sua prossima squadra dovrà essere adatta alla sua filosofia, poi bisogna valutare anche se c'è la possibilità di fare un buon mercato, perchè il denaro non gira nel campionato olandese, o in quello scozzese. Il denaro gira in Inghilterra, in Germania, in Italia, in Spagna, e ultimamente anche in Francia".