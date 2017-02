Quando sorriso e pallone corrono alla stessa velocità, quando la felicità è direttamente proporzionale alla qualità, quando hai l'abilità di vedere cose che non esistono e la genialità, poi, di mostrarle a tutti. Signore e signori, Ronaldinho. Ronaldinho è stato tutto questo. Funambolo brasiliano che abbinava divertimento e vittoria, massimo esponente dello Joga Bonito, stella assoluta nel Barcellona pre Messi e Guardiola, simbolo di un modo di intendere il calcio che sembra ormai smarrito. E infatti, Dinho, ha detto basta. O meglio, non lo ha dichiarato, ma con il ruolo di ambasciatore nel mondo per il Barcellona appende, di fatto, le scarpe al chiodo. E oggi, 3 febbraio 2017, il mondo del calcio si sveglia più triste, si desta da un sogno. Quel sogno che è stato Ronaldinho. Già, nonostante avesse lasciato palcoscenici importanti da diverso tempo, continuando a predicare calcio in teatri non scadenti ma obsoleti, c'era nella mente, e nel cuore di tutti, la speranza di poterlo vedere nuovamente. Magari in MLS, o ancora in Brasile, oppure in Europa. Invece niente. Nello stesso giorno di Lampard, la solidità fatta centrocampista, anche Ronaldinho, la classe fatta uomo, saluta. E il calcio perde il sorriso.



Calciomercato.com decide di ricordare una carriera fatta di no look, elastici, tunnel, gol e vittorie con le sue 10 reti più belle. C ome sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



DAL GREMIO AL MILAN - Difficile scegliere. Troppi e, soprattutto, troppo belli. Ne citiamo uno, poi lasciamo spazio alle immagini. Chelsea-Barcellona, 8 marzo 2005, Stamford Bridge. Lì c'è Ronaldinho. Palla di Iniesta al limite dell'area, stop, semplice. Poi, il genio: palla fermo, balletto, spazio che non esiste e... puff, palla in gol. Come? Con quella bacchetta magica che è il suo piede destro. Sorriso.



I 10 GOL DI RONALDINHO



1. Chelsea vs Barcellona

2. Barcellona vs Villarreal

3. Real Madrid vs Barcellona

4. Barcellona vs Milan

5. Barcellona vs Osasuna

6. Brasile vs Inghilterra

7. PSG vs Guingamp

8. Barcellona vs Siviglia

9. Milan vs Siena

10. Gremio vs Flamengo

minuto 0.50







PS Anche il riscaldamento era uno spettacolo!