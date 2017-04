C'è anche Ronaldinho tra i grandi ex di Juve e Barcellona ad aver detto la sua sul big match di domani sera al Camp Nou. I blaugrana partono dallo 0-3 subito all'andata a Torino ma per l'ex fantasista del Barcellona quella che attende la squadra di Luis Enrique non è una sfida impossibile: “Penso che sarà molto difficile ma il Barcellona può farcela – ha dichiarato al sito della Uefa - ma questo è il tipo di momento in cui i grandi giocatori escono fuori. Ricordo ancora il mio esordio nel Barça al ‘Camp Nou’ nel settembre del 2003, segnai il mio primo gol con la nuova maglia e fu una partita davvero speciale. Il mio gol più bello in Champions? E' difficile sceglierne uno, ne ho segnati diversi belli. Ma ricorderò sempre quello contro il Chelsea perché è stato diverso dagli altri". Il difensore più difficile da affrontare? Risposta secca: "Paolo Maldini".