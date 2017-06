So happy to be able to hold the two new loves of my life Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 29 Giu 2017 alle ore 10:09 PDT

non sarà in campo nella finalina della Confederations Cup. Il fuoriclasse divuole stare con i suoi gemelli, nati nel mezzo della competizione. Ecco la foto che ritraecon: "Felicissimo di tenere in braccio i due nuovi amori della mia vita" scrive su Instagram. Su Facebook, poi, ha aggiunto un posto di ringraziamento nei confronti della federazione portoghese: "Sono stato sempre al servizio della nazionale, pur sapendo che i miei figli erano nati. Il presidente della federcalcio portoghese e il ct hanno avuto una disponibilità che non dimenticherò mai. Sono felice di poter stare con i miei figli per la prima volta".