Nuovi guai per il calciatore del Real Madrid, Cristiano Ronaldo che dopo il record siglato in Champions nella giornata di mercoledì si trova a dover fronteggiare accuse pesanti relative alla sua sfera privata.



Il quotidiano tedesco Der Spiegel, in merito alle informazioni ricavate da Football Leakes, ha svelato che nel 2009 negli Stati Uniti a Las Vegas, la punta portoghese è stato accusato di violenza sessuale.



Il quotidiano tedesco non ha voluto svelare l'identità della vittima, ma ha specificato come nel gennaio del 2010 un avvocato portoghese mediò con la vittima trovando un accordo per mettere a tacere il caso con un pagamento di 375mila euro