Cristiano Ronaldo ancora papà: l’asso del Real Madrid ha presentato su Instagram i suoi gemelli nati pochi giorni fa e il lieto evento ha messo subito in moto i bookmaker d’oltremanica, affezionatissimi all’ex giocatore del Manchester United. Dopo Ronaldo jr, CR7 ha altri due potenziali eredi sul campo di calcio e in quota si gioca sulla possibilità che uno - o tutti loro - seguano le orme del padre. La possibilità che Ronaldo jr o Matteo (sarebbe questo il nome di uno dei gemelli) vestano un giorno la maglia del Real o dello United si gioca a 100,00. Buone notizie anche per la neonata Eva: al momento né i Blancos, né i Red Devils gestiscono una squadra “senior” femminile, ma non è escluso che un giorno la abbiano e anche per Eva la presenza in campo con una delle due è data a 100 volte la posta.