Ronaldo, centrocampista del Novara, parla in conferenza stampa del cambio di tecnico: "Dispiace per la decisione della società di esonerare mister Corini, quando viene cacciato un allenatore è sempre colpa di tutti. Con Di Carlo gioco in un ruolo leggermente diverso, il mister ci chiede di giocare con semplicità, di fare ciò che proviamo in allenamento. Fatttore casa? Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, proveremo a farlo già dalla prossima partita contro lo Spezia. Il gol? Cercherò di farne di più, sono poco fortunato da questo punto di vista. Ho colpito tanti legni fino ad ora".