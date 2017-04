Ebbene sì, adesso è quasi impossibile non ammetterlo: anche i più accesi e focosi sostenitori di Lionel Messi dovranno, almeno per una sera, alzare bandiera bianca. Cristiano Ronaldo è ancora il calciatore più forte del mondo, o forse lo è sempre stato: magari non il più tecnico, non il migliore a far innamorare di sè gli amanti del funambolismo da circo e del dribbling fine a sè stesso, ma il più decisivo, il più completo, quello con più carattere. Il più forte, insomma.



Nell'ultimo anno anche la sfortuna, che spesso sembrava volerlo accompagnare durante il corso della sua carriera, sembra averlo definitivamente abbandonato: lo abbiamo ravvisato nell'ultimo Europeo vinto con la maglia del Portogallo più da allenatore che da giocatore, lo notiamo ancor più dopo il quarto di finale di Champions. Ronaldo è stato, ancora una volta, devastante: doppietta contro il Bayern a Monaco, tripletta questa sera al Bernabeu, seppur condizionata dagli aiuti arbitrali. Ha eliminato i tedeschi praticamente da solo, con cinque gol in due partite, che portano CR7 ad essere l'unico calciatore ad aver realizzato 100 gol in Champions League. L'unico.



Con buona pace di Messi, che domani dovrà rispondere al rivale di sempre: non sarà semplice, ma l'argentino dovrà fare di tutto. Se Ronaldo vincerà la Champions (dodicesima per il Real) e il Pallone d'Oro, lo raggiungerà a quota cinque trofei, e allora anche quelli che fanno finta di non aver notato che il portoghese è stato in grado di vincere, e tanto, sia con la nazionale che con i club, dovranno fare mea culpa. Una sfida tra due tra i migliori di sempre, ma ad oggi, carta canta, il numero uno porta la numero 7. Domani è un altro giorno e si vedrà: stanotte si brinda a CR7.



