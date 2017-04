“Al Manchester United ho imparato l’arte del calcio”. Queste le parole di Cristiano Ronaldo, piene di amore e riconoscenza verso la sua ex squadra. Intervistato da Sky Sports, il fuoriclasse portoghese stella del Real Madrid, non ha mai dimenticato il suo passato Red Devils.



IL RAPPORTO CON FERGUSON – “Alex Ferguson è stato un padre per me, ho imparato molte cose, sia da lui sia dai giocatori. Nei cinque anni che ho passato allo United, ho imparato l’arte del calcio. Ho migliorato sia le mie abilità che il mio fisico. Giocare con quella maglia è stato un sogno. Ricordo che quando lasciai Lisbona – lo Sporting ndr- Alex Ferguson mi disse: ‘voglio che tu prenda il numero 7’. Ero sorpreso, perché sapevo che tutti avrebbero voluto quella maglia. Ho accettato la sfida, ed è stato meraviglioso. Fu l’inizio del mio successo nel calcio, e è stato probabilmente uno dei momenti più belli della mia carriera”.



PALMARES – Al Manchester United Cr7 ha segnato ben 118 gol in 292 presenze, conquistando 3 Premier, 2 Community Shield, 1 Coppa d’Inghilterra, 2 Coppe di Lega, 1 Champions League e 1 coppa del Mondo per Club. Dal 2003 al 2009 con i Red Devils Ronaldo ha lasciato il segno, e nonostante l'addio, continua ad essere uno dei giocatori più amati dai tifosi United.