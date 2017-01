Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del 2016 dai media cinesi e in occasione della cerimonia ha parlato dei suoi detrattori, di Zidane e del suo rivale di sempre, Leo Messi: ''A me non interessano i fischi, tutti abbiamo qualcuno che non ci piace per un motivo o per un altro. Non sono qui per addolcire le critiche ma per rendere felici i miei tifosi, che mi trattano sempre con gentilezza e rispetto. Zidane? Ho grande rispetto per lui. Zizou è un uomo di grande passione e ci riesce a trasmettere calma, che è quello che ci serve. Sicuramente è uno dei maggiori responsabili dei quaranta risultati utili consecutivi. Ha cambiato la mentalità della squadra e abbiamo iniziato a vincere. Messi? Non mi piacciono i paragoni in generale, ma sono una parte di questo mondo. Leo da il massimo per il Barcellona e io faccio lo stesso per il Real Madrid. Siamo avversari perché giochiamo per club diversi, ma c'è un grande rispetto tra noi''.